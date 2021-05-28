Alanya polisi turistlere harita dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Alanya polisi turistlere harita dağıttı

Alanya polisi turistlere harita dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan kent haritası dağıttı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan kent haritası dağıttı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından ilçeyi rahat gezmek amaçlı başlattığı uygulamayla İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan 40 bin Alanya haritası, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı. Uygulama kapsamında ilçedeki tarihi ve turistlerin yoğun bölgelerde harita dağıtan ekipler, turistlerden olumlu tepkiler aldı. Uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini aktaran polis, hazırlanan haritalarda turistlerin başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı uyarıcı bilgilerin de yer aldığını belirtti. - ANTALYA

Alanya polisi turistlere harita dağıttı
Alanya polisi turistlere harita dağıttı
Alanya polisi turistlere harita dağıttı
Alanya polisi turistlere harita dağıttı
Alanya polisi turistlere harita dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi
Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Binadaki kötü kokuya dayanamayan komşular haber verdi, polis evde cansız beden buldu
Binadaki kötü kokuya dayanamayan komşular haber verdi, polis evde cansız beden buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Hasan Polatkan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Ersun Yanal Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya polisi turistlere harita dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:04:01. #1.16#

title