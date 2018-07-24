Alanya plajına sahip çıkıyor

ANTALYA - Alanya Belediye'sinin ev sahipliğinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen ve 4 gün sürecek olan 'Plajına Sahip Çık' projesi Damlataş Plajı'nda düzenlenen programla başladı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 2010 yılından bu yana farklı belediyeler ve yerel derneklerle işbirliği içerisinde 9 farklı yörede yapılan 'Plajına Sahip Çık' projesi, bu yıl Alanya'da gerçekleştiriliyor. Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde 10. düzenlenen ve 24 - 27 Temmuz tarihlerini kapsayan 'Plajına Sahip Çık' projesiyle, plajların temiz kullanım bilincinin oluşturulması ve kalıcı çözümün temizlemekte değil, kirletmemekte olduğu fikrinin benimsetilmesi hedefleniyor.

Alanya'nın en güzel sahillerinden Damlataş Plajı'nda start verilen 'Plajına Sahip Çık' projesinin açılışına, Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Başkan Yardımcıları, birim amirleri, çevreciler, projeye destek veren vatandaşlar ve turistler katıldı.

Cebbari: "Alanya'ya gerçekten çok büyük bir iş düşüyor"

Burada bir konuşma yapan Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almila Kından Cebbari, mavi bayrağın bir dünya markası olduğunu söyledi. Cebbari, "Dünya turizm örgütü diyor ki; mavi bayrak dünyada en çok tanınan ve halk nezdinde prestiji en yüksek olan bir çevre ödülü olduğunu söylüyor. Bu ödülün kazanılması için kuşkusuz belediyelerin, sağlık, çevre, turizm, kültür müdürlüklerinin, kaymakamların, turistik işletmecilerin ortak çalışmasının bir ürünü. Bugün Türkiye'deki 450 plajda mavi bayrak dalgalanıyor. Bu Damlataş Plaj'ımızda bunlardan bir tanesi. Mavi bayraklı 450 plajın 200'ü Antalya bölgesinde bulunuyor ve bununda yüzde 25'i Alanya'da bu çok büyük bir oran. Alanya'ya gerçekten çok büyük bir iş düşüyor. Bu projede bizim amacımız ulaşmadığımız noktalardaki kişilere ulaşmak. Amacımız daha çok temizlik personeliyle daha fazla temizlik yapmak, enerjimizi bunlara sarf etmek değil. Amacımız kirletmemek kirletilmemesini sağlamak" dedi.

Yücel: "Burası dünyanın en güzel sahillerinden birisi"

Projede emeğine geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,"İnanın biz millet olarak, ne zaman yerleri kirletmemeyi, trafikte saygılı olmayı, sosyal alanları korumayı ve onları korutmayı öğreniyorsak memleketimize sahip çıkmayı öğreniyorsak işte biz o zaman iyi adımlar atıyoruz. Burası dünyanın en güzel sahillerinden birisi ve görüyorsunuz buradaki insanların huzurlu olması her şeyden önemli" diye konuştu.

Sunal: "Nasıl olsa temizlerler gözüyle bakılmamalı"

Projeye destek veren yorumcu ve sahne sanatçısı Zeliha Sunal ise "Yaklaşık son 4 yıldır çevre için çok ciddi çalışmalar yapıyorum. Çeşitli çevre etkinliklerinde yer alıyorum. Müzik ve çevre benim hayatım. Herkes oturduğu ve yaşadığı yerleri temiz tutarsa her şey zaten çözülmüş olacak ama nasıl olsa temizlerler gözüyle bakılmamalı. Keşke herkes de çöp toplama bilinci olsa, keşke çöplerimizi bir adım öteki çöp kutusuna atabilsek. O bir adımı yürümeye üşenip olduğu yere bırakıyorlar."

Çeşitli etkinlikler yapılacak

Konuşmaların ardından Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan açılış pastasını katılımcılarla birlikte kesen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kaymakam Nurullah Kaya daha sonra plajda temizlik yaptı. Elindeki aletle plajdaki çöp ve izmaritleri toplayan Belediye Başkanı Yücel, önemli olanın temizlemek değil kirletmemek olduğunu söyledi. 4 gün sürecek proje kapsamında plaj temizliği anket çalışması, plaj temizlik derecesi ölçümü, plajda görünmeyen çöpler etkinliği, izmarit toplama yarışması, mavi bayrak kriterlerini bul oyunu, kırmızı yeşil pankart oyunu ve Zeliha Sunal ile atıksız yaşam atölyesi etkinlikleri yapılacak.

Alanya sahillerinde 68 mavi bayrak dalgalanıyor

Alanya Belediyesi yerel sorumluluğunda 61 otel plajı, 6 halk Belediye plajı ve 1 marina ile Mavi bayrak plajları turizme önemli katkı sağlıyor.