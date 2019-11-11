Alanya Otogarı'ndaki aydınlatma sorunu çözüldü

11.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:44

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Otogar'ında alt yapı sorunları nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununu kökten çözüyor. Alanya Otogarı'nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor.



Alanya'nın diğer şehirlere açılan ilk kapısı olan ve yaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan Alanya Otogarı'nda alt yapının eski olması nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununa neşter vuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi tarafından başlatılan çalışmayla, Alanya Otogarı'nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla artık Alanya Otogarı'nda arıza ve alt yapı sorunları nedeniyle yaşanan aydınlatma sorunu da kökten çözülmüş olacak.



Alanya Otogar esnafı da çalışmalardan memnun. Yeni sistemle birlikte otogarda sorunların kısa sürede çözüldüğünü söyleyen esnaf, "Otogar yönetimi ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Eksiklerimiz bir bir gideriliyor. Otogar yönetimi ve bu hizmeti bize getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA