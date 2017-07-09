Alanya Orman Yangını Büyümeden Önlendi

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Alanya'nın kırsal kesiminde bulunan Tepe Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. 2 arazöz ve 2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangına havadan da helikopter destek verdi.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.