Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması

Alanya ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde kar temizleme çalışması başlattı.

İlçede hafta başından itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerler karla kaplandı.

Güzelbağ-Eriklice-Köprülü yol ayrımı ve Taşatan yolunda şiddetli kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar yalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Karların temizlenmesinin ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt