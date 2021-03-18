Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması

18.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:14
Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması

Alanya ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde kar temizleme çalışması başlattı.

Alanya ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde kar temizleme çalışması başlattı.

İlçede hafta başından itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerler karla kaplandı.

Güzelbağ-Eriklice-Köprülü yol ayrımı ve Taşatan yolunda şiddetli kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar yalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Karların temizlenmesinin ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Birol Güven Demet Akalın Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:22:03. #1.15#
title