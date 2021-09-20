Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor - Haberler
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Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Yücel, "Kentle bütünleşen vizyon bir proje oluşturduk. Belediye Binası inşaatımızın iç aksam çalışmaları hızla ilerliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binası'ndaki çalışmaları inceleyen Başkan Yücel, "Kentle bütünleşen vizyon bir proje oluşturduk. Belediye Binası inşaatımızın iç aksam çalışmaları hızla ilerliyor. Gelecek yıl yeni belediye hizmet binamızda hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Alanya Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şantiye sahasını ziyaret ederek binanın son halini yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel'e icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Kentsel Tasarım Müdürü Sibel Ademoğlu, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

"İç aksam çalışmaları devam ediyor"

Çalışmaların ulaştığı son aşama hakkında bilgiler veren Başkan Yücel, projenin hızla yükselmeye devam ettiğini belirtti. Başkan Yücel, "Belediye hizmet binamızın iç tefrişatında devam eden çalışmaları inceledik. Projemizin kaba inşaatı tamamen bitti. İnce işleri şu anda devam ediyor" dedi.

"Projenin son rötuşları yapılıyor"

Sıhhi tesisat, mekanik tesisat, cam cephe ve sinterflex ankrajları, mermer, granit, traverten, şap, sıva, izolasyon gibi çalışmaların tamamlandığını; havalandırma, klima drenaj, ağır çelik kaplama, kuvvetli akım ve kablolama, asma tavan ve zayıf akım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yücel, son rötuşların yapıldığını ifade etti.

"Kentle bütünleşecek bir proje"

Mekanik ve elektrik işlemlerinin devam ettiğini belirten Başkan Yücel, "Zayıf akım siparişlerimiz de şu anda şantiyemize geliyor. İnşallah kentle bütünleşecek, vizyon kazandıracak yeni hizmet binamızı en kısa sürede tamamlayacağız ve gelecek yıl içinde belediye binamızda hizmet vermeye başlayacağız" dedi. - ANTALYA

Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

Alanya'nın yeni belediye binası açılmak için gün sayıyor

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