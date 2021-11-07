ALANYA, ANTALYA (İHA) - - Alanya'nın Fethi kutlamaları kapsamında Gülben Ergen sevenleri ile buluştu

-Başkan Yücel: " Cumhuriyet'in 100. yılında Alanya'nın il olacağına inancımız tam"

ANTALYA - Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından fethinin 800. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Gülben Ergen, en sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirdi. Konser öncesi konuşan Başkan Yücel, Alanya'nın vilayet arzusunu yineleyerek, "Alanyamızın Cumhuriyetin 100. Yılına vilayet olarak gireceğine inancımız tamdır" dedi.

Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı fethinin 800. yıldönümü kutlamaları, ünlü sanatçı Gülben Ergen konseri ile devam etti. Alanya Belediye Sarayı arkasında gerçekleşen konsere binlerce vatandaş katıldı. Saat 21.00'da başlayan konsere Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan, ALKÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Alanya her dönem dünyaya açılan bir kapı olmuştur"

Konser öncesi alanı dolduran vatandaşlara seslenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu muhteşem şehri, turizmin gözbebeği, kadim kent Alanya'yı bizlere armağan eden Sultan Alaaddin Keykubat'ı ve kutlu ordusunu rahmetle ve minnetle yad ediyorum" diyerek, "Alanya'nın fethi, çok önemli bir dönüm noktasıdır. Alanya'nın fethiyle Selçuklu Devleti bir dünya devleti olma yolunda ilerlemiştir" dedi.

"Esas fetih gönülleri fethetmektir"

Fethin sadece bir kara parçasını, bir kenti fethetmek olmadığını, esas fethin gönülleri fethetmek olduğunu belirten Başkan Yücel, "Sultan Alaaddin Keykubat, hiç kan dökmeden Alanya'yı topraklarına katmıştır. Keykubat, Alanya'yı aldıktan sonra hoşgörü ve adaletle davranmış, insanların inançlarına hiç karışmamıştır. Herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamış, bizlere huzurlu ve güvenli bir Türk-İslam yurdu miras bırakmıştır. Alaaddin Keykubat, yönetim anlayışından, kişiliğinden, mücadelesinden ve ideallerinden örnek aldığımız eşsiz bir şahsiyettir. Tıpkı, Selçuklu'nun kışlık başkenti Alaiye'ye, 1935 yılında kentimizi teşrifleriyle onurlandırıp 'Alanya' ismini veren dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi" dedi.

"Bu kadim kente hizmet etmek büyük bir onur"

Alanya'nın Türk yurdu olmasının mimarı olan Sultan Alaaddin Keykubat'ın emaneti olan şehre hizmet etmenin büyük bir onur ve gurur olduğunu ifade eden Başkan Yücel, "Keykubat'ın fethine nail olmuş, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, bu kadim kentin, güzel insanlarına hizmette bulunmak bizim için kutsal bir vazife, büyük bir onur ve gururdur. 800. yıl kutlamalarımız kapsamında, Alanya Kalesi'nde restore ederek, kültür miraslarımız arasına kazandırdığımız birçok tarihi yapının açılışlarını gerçekleştirdik. Hizmete açtığımız Bedesten, Alanya Mutfak Evi, Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezi, Kayhanlar Evi Herbaryum ve Alanya Belediyesi Kent Arşivi'nin Alanyamıza, ülkemize ve Türk turizmine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Cumhuriyetin 100. yılına il olarak girelim"

"Alanya, geçmişteki gibi barışın, huzurun ve güvenin başkenti olmaya devam etmektedir" diyen Başkan Yücel, "Farklı din ve dilden, 123'ün üzerinde milletten yaklaşık 38 bin yerleşik yabancıyla hoşgörü, birlik ve beraberlik içinde yaşamaktayız. 334 bine yakın nüfusuyla 24 ili geride bırakan Alanya, artık il olmayı çoktan hak etmiştir. Selçuklu'nun kışlık başkenti, Osmanlı'nın gözde liman şehri, Türkiye Cumhuriyeti'nin parlayan yıldızı olan Alanyamızın Cumhuriyetimizin 100. yılına vilayet olarak gireceğine inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur"

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da yaptığı konuşmada, "Anadolu Selçuklu Devleti, Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkarlarımızın ebedi istirahatlerine teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur. Bu uğurda canla başla çalışmaktayız. Siz kıymetli hemşerilerimizle bu kutlu şehrin fethinin 800. yıldönümünü bir arada kutlamak için bir araya gelmekten şeref duyuyorum. Ne mutlu ki 8 asırdır Alanya Kalesi'nin burçlarından destek kokuları yayılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Gülben Ergen konseri"

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından sahneye Gülben Ergen çıktı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığı seslendirdiği şarkılarla coşkulandıran Gülben Ergen, gösterilen ilgiye karşılık sık sık katılımcıların arasına karışmayı da ihmal etmedi. Konser sonrası sahneye gelen Başkan Yücel, ünlü sanatçı Gülben Ergen'e çeşitli hediyeler verdi. Gülben Ergen'e Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin hazırladığı Alanya'ya özgü ipek kozasından yapılma Alanya tacı, yine Alanya'ya özgü ipek kozası ve sedef çiçeğinden yapılma duvar panosu, su kabağı üzerine işlenmiş resmini ve 800. yıla özel olarak hazırlanan şehrin sembolik anahtarını hediye etti.