Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
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Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol

Alanya Belediyesi'nin merkezden kırsal mahallelere, Batı ve Doğu Alanya'dan yaylalara kadar uzanan hizmet zinciri sürüyor.

Alanya Belediyesi'nin merkezden kırsal mahallelere, Batı ve Doğu Alanya'dan yaylalara kadar uzanan hizmet zinciri sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahalleleri yeni yollar ve asfaltla buluşturuyor.

Alanya Belediyesi kırsal mahallelerin birçok noktasında yol açma, kaldırım ve altyapı çalışmalarına devam ediyor. Demirtaş merkezde imar yolları açılırken, Keşefli Mahallesi'nde yeni yollar hizmete sunuluyor. Bu kapsamda yaz sezonunda Demirtaş merkez ve kırsalında 50 kilometre asfalt yapımı hedefleniyor.

Demirtaş Kültür Merkezi'nden sahile kesintisiz kaldırım

Demirtaş Mahallesi'nde yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, Demirtaş merkez caddesi ile Kültür Merkezi yolunu kaldırıma kavuşturdu. - ANTALYA

Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol
Alanya'nın Demirtaş ve Keşefli mahallerine yeni yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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