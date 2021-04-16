Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor
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Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor

Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Cikcilli Mezarlığı'nı genişletiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Cikcilli Mezarlığı'nı genişletiyor. 12 dönüm yeni alan alt ve üst yapı çalışmalarıyla halkın hizmetine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Alanya ilçesinin her yıl artan nüfusuna bağlı olarak doğan mezarlık ihtiyacı için çalışma başlattı. Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen 800 dönümlük alanın Alanya Cikcilli Mezarlığı'nda kullanımda olan 25 dönümlük kısım dolmaya başlayınca Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Çalışma başladı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 12 dönümlük bir alanı daha kullanıma açmak için düğmeye bastı. Yapılan ihale neticesinde işi alan firma arazide çalışmaya başladı. Çalışma kapsamında mezarlığa yürüyüş ve araç yolları, araç parkı, su hatları defin adaları ve çevre duvarı yapılacak. Böylece Cikcilli Mezarlığı'ndaki defin ihtiyacı giderilmiş olacak. - ANTALYA

Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor
Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı genişletiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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