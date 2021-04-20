Alanya'nın batı girişinde "Yörük göçü" temalı peyzaj projesi
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Alanya'nın batı girişinde "Yörük göçü" temalı peyzaj projesi

Alanya'nın batı girişinde 'Yörük göçü' temalı peyzaj projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, ilçenin batı girişindeki Elikesik Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan refüje modern bir çevre tasarımı yaparak, kentin girişi estetik bir görünüme kavuşturacak.

Alanya Belediyesi, ilçenin batı girişindeki Elikesik Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan refüje modern bir çevre tasarımı yaparak, kentin girişi estetik bir görünüme kavuşturacak.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Elikesik Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan orta refüjde, 15.700 metrekarelik yeşil alanda, atalarımızdan günümüze miras kalan Yörük göçünden esinlenilerek Yörük göçü konseptli çevre düzenlemesi yapımına başladı. Peyzaj projesinin uygulandığı alanda hurma, palmiye, ılgın, akasya, cocos türü ağaç ve bitkilerin yanı sıra kum alanda kaktüs türlerine, doğal gölettin etrafında ise saz ve sulak bitki türlerine yer verilecek. Çalışmaların hızla devam ettiği proje içerisinde deve, eşek, köpek, insan heykelleri kullanılarak Yörük göçü modern bir tasarımla sembolize ediliyor.

Modern bir peyzaj tasarımıyla canlandırılacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'nın girişine, yöremize özgü örf ve geleneklerimiz arasında yer alan Yörük göçünü canlandırarak hazırladığımız çevre düzenlemesi ve peyzaj tasarım projemizin çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Alanya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi bu nostaljik mekan ile karşılayacağız" dedi. - ANTALYA

Alanya'nın batı girişinde 'Yörük göçü' temalı peyzaj projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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