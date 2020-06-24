Alanya limanında orkinos kirliliği iddiası
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Alanya limanında orkinos kirliliği iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, orkinos avlayan balıkçılar her sene olduğu gibi bu yıl da geldi.

Alanya limanında orkinos kirliliği iddiası
24.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:48

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, orkinos avlayan balıkçılar her sene olduğu gibi bu yıl da geldi. Açıkta avladıkları orkinosları, koydukları özel kafeslerle Alanya kıyısına getiren balıkçıların görüntü ve çevre kirliliği yarattığı iddiaları gündeme gelirken, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı (ALÇED) Şerefnur Kayhan, ortada çevre kirliliği yaratacak bir durum olmadığını söyledi.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında Alanya İskelesi açıklarına gelerek demirleyen balıkçılar, açık denizde orkinos avına çıkıyor. Ticari anlamda büyük önem taşıyan orkinos (ton balığı) avcılığında kotalar ilgili kurumlar tarafından sıkı şekilde takip ediliyor. Orkinos avı için tekneleri ile Alanya'ya gelen balıkçılar, mayıs ve haziran döneminde avcılık faaliyeti sonrası, 1 Temmuz itibariyle izinleri bittiği için ayrılıyor.

KİRLİLİK ELEŞTİRİSİ GÜNDEMDEAçıkta avlanabilen orkinoslar balıkçı teknelerinin arkasına bağlanan özel kafeslere toplanıyor. Burada biriktirilen orkinoslar daha sonra çiftleştirme işlemi için açık denizde kurulu bulunan balık çiftliklerine götürülüyor. Alanya'da özellikle İskele bölgesinin açığında bekleyen balıkçı tekneleri ve özel kafeslerin hem çevre hem de görüntü kirliliği yarattığı eleştirileri son dönemde gündeme gelmeye başladı. Öte yandan yetkililer bu avlanmanın herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadığını, avlanma döneminin sıkı denetlendiğini ve Sahil Güvenlik izni dahilinde gerçekleştiğini belirtti.'BALIK DEPOLAMA ALANI OLARAK KULLANILIYOR'Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, bu balıkçı tekneleri ve havuzların birer çiftlik olduğunu ve üreme yeri olmadığı için toplama yapıldığını söyledi. Kayhan, "Sahilde gördüğümüz bu çiftlikler, üreme yerleri olmadığı için toplama yerleri. Sadece atılan yemlerden dolayı sahile bir kirlilik ulaşır. Geçici süre içinde izin alınarak yapılan bir olaydır. Yani tutulan balıklar, havuzlarda depolama alanı olarak kullanılır. Sonraki süreçte de çok biriktikten sonra teknelerle yola çıkar ve üremesi için başka çiftliklere doğru gider. Çünkü üremesi için açık denizde olması gerekir. O yüzden buralar sadece toplama havuzu olarak kullanılmaktadır. 1,5- 2 aylık bir süreç için izin alırlar, bu bizim sahilimizde olanlar da 1 Temmuz itibariyle müddetleri bittiği için gidecekler" dedi.'SADECE YÜZEYSEL KİRLENME OLUYOR'

Bu uygulamanın çevre kirliliği anlamında bir tehdit oluşturmadığını aktaran Şerefnur Kayhan, yalnızca balıklara atılan yemlerin sahilde geçici bir kirlilik oluşturduğunu, ancak uzun süre kalmadıkları için sorun yaratmadığını vurguladı. Kayhan, "Sahile yakın yerde olmalarının birinci nedeni, burada toplanan balıkların giderken çok ağır taşınması. Yani hızla hareket edilmemesi, açık denizlere kadar bu teknelerle yavaş yavaş tabiri caizse tıngır mıngır götürülmesinden dolayı balıkların zarar görmemesi. O yüzden açık denizlerden öte kıyıları tercih ederler. İkincisi de orada çalışan insanların şehirlerin irtibatının olmasından dolayı yapılan bir şeydir. Sadece kullanılan yemler doğrultusunda, ki çok uzun süre kalmadıkları için denizlerimizde geçici olarak kirlenme görünür, bu da yüzeysel olarak kirlenmedir. Temizlendikten sonra eski haline dönebilir. Onun için geçici olarak yapılan bu işten dolayı biz bunları iyi niyetle karşılıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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