ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz salyası kıyılarda kirliliğe yol açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz salyası kıyılarda kirliliğe yol açtı.

Marmara Denizi'nde son aylarda sıkça görülen müsilaj olarak da bilinen deniz salyası, Akdeniz'de de görülmeye başladı. Alanya'nın birçok bölgesinde de deniz yüzeyinde görülen deniz salyası, deniz kirliliğine yol açtı. Ağ balıkçılığı yapanlara zor anlar yaşatan deniz salyası, akıntılar ve rüzgarın etkisiyle denizde kötü bir görüntü oluştururken, etrafa da pis koku yaydı. Balıkçıların 'kay kay' adını verdiği yapışkan tabaka, Alanya'da kıyılara kadar geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı