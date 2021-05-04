ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ
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ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz salyası kıyılarda kirliliğe yol açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz salyası kıyılarda kirliliğe yol açtı.

Marmara Denizi'nde son aylarda sıkça görülen müsilaj olarak da bilinen deniz salyası, Akdeniz'de de görülmeye başladı. Alanya'nın birçok bölgesinde de deniz yüzeyinde görülen deniz salyası, deniz kirliliğine yol açtı. Ağ balıkçılığı yapanlara zor anlar yaşatan deniz salyası, akıntılar ve rüzgarın etkisiyle denizde kötü bir görüntü oluştururken, etrafa da pis koku yaydı. Balıkçıların 'kay kay' adını verdiği yapışkan tabaka, Alanya'da kıyılara kadar geldi.

ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ
ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ
ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ
ALANYA KIYILARINDA DENİZ SALYASI GÖRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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