Alanya kışın da çiçek açacak
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Alanya kışın da çiçek açacak

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı.

09.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:22
Alanya kışın da çiçek açacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı.


Kış aylarının gelmesiyle birlikte hazırlanan çiçek parterrelerine soğuk günlerde de Alanya'nın renkli ve güzel görünmesi amacıyla mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine hız verildi. Bu kapsamda Alanya'ya 420 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi yapılacak.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için ilk etapta seçtiğimiz mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda başladık. Çalışmalarımız merkez ve mahallelerde devam ediyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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