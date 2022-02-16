Alanya kırsalındaki yaşlılara sıcak yemek desteği

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, kırsal mahallelerde yemek yapamayacak durumdaki yaşlı vatandaşlara sıcak yemek desteğine başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Gıda mühendisleri kontrolünde tamamen hijyenik ortamda pişirilen yemekler her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.

Alanya merkez mahallelerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de Alanya Aşevi'ne talepler arttı. Alanya Aşevi, yapılan başvuru sonucu ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen ya da yemek yapamayacak durumda olduğu belirlenen yaşlı vatandaşlara günlük 2 öğün ve 3 çeşit sıcak yemek desteğine başladı.

"Her gün sıcak yemek"

Alanya'da 17 merkez mahallesinin yanında son zamanlarda Gümüşkavak, Akdam, Yeşilöz ve Bademağacı olmak üzere kırsal mahallelerde bulunan yemek yapamayacak durumdaki yaşlılara her gün Alanya Aşevi'nde hazırlanan yemekler ulaştırılıyor. - ANTALYA