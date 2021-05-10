Alanya kırsalında heyelandan kapanan yol trafiğe açıldı
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Alanya kırsalında heyelandan kapanan yol trafiğe açıldı

Alanya kırsalında heyelandan kapanan yol trafiğe açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşkavak Mahallesi-Söğüt Yaylası'na ulaşımı sağlayan ana yolun heyelandan kapanan bölümünü trafiğe açtı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşkavak Mahallesi-Söğüt Yaylası'na ulaşımı sağlayan ana yolun heyelandan kapanan bölümünü trafiğe açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız süren yayla yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, heyelan nedeniyle kapanan Gümüşkavak Mahallesi ile Söğüt Yaylası arasındaki yol ulaşıma açıldı. Ekipler, heyelanın etkili olduğu bölümde istinat duvarı yaparak dolgu çalışması da gerçekleştirdi. Bölge halkı, Alanya Belediyesi ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ettiler. Başkan Yücel, yayla yollarında aralıksız olarak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kısa zamanda tüm yayla yollarımızda halkımıza güvenli ve sorunsuz bir ulaşım ağı sağlanacak" dedi. - ANTALYA

Alanya kırsalında heyelandan kapanan yol trafiğe açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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