ALANYA, ANTALYA (Habermetre) - Alanya kırsalında bozulan grup yollarına müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya kırsalında başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor. Taşatan, Kayabaşı, Hacıkerimler grup yollarının bozulan bölümleri yenileniyor.

Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin yanı sıra bölge mahalleleri ve yaylalarına giden vatandaşların kullandığı Taşatan grup yolunda aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan ve göçükler nedeniyle bozulan bölümler onarıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yolda dolgu ve taş duvar çalışması yaparken, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

MUHTAR GÜVERCİN'DEN TEŞEKKÜR

Alanya'nın batısında yer alan Hacıkerimler Mahallesi grup yolunun dar olan kısımları da genişletildi. Alt yapısı da tamamlanan yol, ekipler tarafından asfaltlandı. Asfalt çalışmasının ardından yol trafiğe açılırken, mahalle sakinleri yolun genişletilip asfaltlanmasından memnun. Hacıkerimler Muhtarı Ramazan Güvercin, "Grup yolunun giriş bölümü dardı. Yolumuz genişletilerek asfaltlandı. Daha güvenli hale geldi. Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

KAYABAŞI YOLUNA DUVAR YAPILIYOR

Sağanak yağış sonrası göçük ve heyelan meydana gelen Kayabaşı grup yolunda da çalışmalara başlandı. Ekipler, üç ayrı noktada dolgu ve taş duvar çalışması yapıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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