Alanya Kestelspor: 1-1
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Alanya Kestelspor: 1-1

04.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:13
Alanya Kestelspor: 1-1

STAT: Minareli Çavuş Spor TesisleriHAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Selman Timur (xx), Mehmet Sıraç Akpınar (xx)BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xx) - Kerem Az (xx), Mahmut Güleç (xx), Mehmet Kalkan (xx), Osman Demir (xx), Muhammet Öz (xx), Tuğkan Kamışoğlu (xx), Batuhan Tunçay (x) (Dk.

STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Selman Timur (xx), Mehmet Sıraç Akpınar (xx)BURSA YILDIRIMSPOR: Özal Keklik (xx) - Kerem Az (xx), Mahmut Güleç (xx), Mehmet Kalkan (xx), Osman Demir (xx), Muhammet Öz (xx), Tuğkan Kamışoğlu (xx), Batuhan Tunçay (x) (Dk. 70 Doğacan Diker x), Hacı Mustafa Karabulut (xxx) (Dk. 70 Hüseyin Atalay x), Furkan Fehmi Güneş (xxx) (Dk. 85 Hacı Şükrü Çiçek ?), Hüseyin Çelik (x) (Dk. 85 Kerem Yaşa ?)ALANYA KESTELSPOR: Hasan Sürmeli (xx) - Alp Han Çetinkaya (xx), Sabutay Alper Bayülken (xx), Abdurrahman Ayhanoğlu (xx), Özkan Toprak (xx), Buluthan Bulut (xx), Ufuk Özcan (x), Talha Yünkuş (x) (Dk. 90+2 Cevat Kuy ?), Okan Şahingöz (xx) (Dk. 89 Veysel Karan Ünal ?), Ali Berke Timurcioğlu (xx), Batuhan Kurt (x) (Dk. 90+4 Muhammet Özdemir ?)SARI KARTLAR: Hüseyin Çelik, Kerem Az, Tuğkan Kamışoğlu (Bursa Yıldırımspor) - Abdurrahman Ayhanoğlu (Alanya Kestelspor)GOLLER: Dk. 58 Hacı Mustafa Karabulut (Bursa Yıldırımspor) - Dk. 65 Ali Berke Timurcioğlu (Alanya Kestelspor)Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursa Yıldırımspor, sahasında öne geçtiği karşılaşmada Alanya Kestelspor ile 1-1 berabere kaldı. Bursa temsilcisinin golünü Hacı Mustafa Karabulut kaydederken, konuk ekibin golü Ali Berke Timurcioğlu'ndan geldi. Bu sonucun ardından Bursa ekibi puanını 40'a çıkarırken, Alanya Kestelspor ise puanını 33'e yükseltti.Bursa Yıldırımspor, 27'nci dakikada tehlikeli geldi. Furkan Fehmi Güneş'in sol kanattan yaptığı ortada Hüseyin Çelik vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.İlk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarıya etkili başlayan Bursa Yıldırımspor, 58'inci dakikada golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Furkan Fehmi Güneş'in yaptığı ortaya ceza sahasında voleyi vuran Hacı Mustafa Karabulut, meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 1-0.Alanya Kestelspor, eşitliği sağladı. 65'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına doğru gönderilen topa Ali Berke Timurcioğlu iyi yükseldi ve yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.Bursa Yıldırımspor, 76'ncı dakikada gole yaklaştı. Muhammet Öz'ün sağ kanattan yaptığı ortada, Hüseyin Çelik arka direkte kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Hasan Sürmeli üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.Kalan dakikalarda skor değişmedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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