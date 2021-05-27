ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kale yamacındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşmadan vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kale yamacındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yaklaşmadan vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi'nde Alanya Kalesi yamacındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark edenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı, arazöz ve çok sayıda personel yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın yerdeki yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kovalar ve bahçe hortumlarıyla yardım etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken, yangının yerleşim yerlerine yakın yerde çıkması korkuttu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN; CAMLARDAN HORTUMLARLA SU SIKARAK MÜDAHALE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ALANYA KALESİ YAMACINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:11:01. #1.15#

title