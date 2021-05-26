Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
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Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü.

Tarihi Alanya Kalesi yamacındaki Çarşı Mahallesi ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve çok sayıda personel ile yangına müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki kova ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü
Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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