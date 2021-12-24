Alanya Kalesi'nde mahsur kalan Kırgız turistleri itfaiye kurtardı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktıkları sarp kayalıklardaki kalede mahsur kalan 2 Kırgız turist, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırgızistan uyruklu Şımırbayev Rahmetulla ve Şımırbayev Kubanıçbekiki adlı turistler, tatil için geldikleri Alanya'da macera için çıktıkları Alanya Kalesi'nde sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Adam Atacağı mevkiindeki kayalıklara tırmanan ancak daha sonra bulundukları yerden çıkamayan turistlerin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Grup Amirliği'ne bir vatandaş ihbarda bulundu. İki turisti bulundukları yerden kurtarmak için 4 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Gecenin geç saatlerine kadar çalışan itfaiye ekipleri, turistleri güvenli bir şekilde bölgeden indirdi. Soğuktan etkilenen iki turist, tedbir amaçlı olarak kontrolden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA