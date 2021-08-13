ALANYA KALESİ'NDE EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi kalenin yamaçlarında bir evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi kalenin yamaçlarında bir evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

*- Yangında evde büyük hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı.

Alanya Kalesi yamacında Çarşı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bir evin çatısında yangın çıktı. Duman yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, içeride olduğu öğrenilen yaşlı kadın ve bir çocuğu dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı