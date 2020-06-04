Alanya Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama
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Alanya Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

Alanya Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılamaANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine koronavirüs sonrası yeniden uçuşa açılan Alanya Havalimanı'na İstanbul'dan gelen ilk uçak su takıyla karşılandı.

04.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:06

Alanya Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesine koronavirüs sonrası yeniden uçuşa açılan Alanya Havalimanı'na İstanbul'dan gelen ilk uçak su takıyla karşılandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Gazipaşa Alanya Havalimanı, yeniden uçuşlara açıldı. 1 Haziran'da geçilen normalleşme süreciyle birlikte uçuşlara açılan havalimanları arasında yer alan Gazipaşa Alanya Havalimanı'na İstanbul'dan gelen ilk uçak, itfaiye ekipleri tarafından su takıyla karşılandı.

Bugün saat 16.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Havayolları'na ait uçak 18.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. 100 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisiyle aprona yanaştı. Sosyal mesafeli ve maskeli şekilde uçaktan inen yolcular, havalimanı yetkilileri tarafından karşılandı.

Alanya Havalimanı'na inen ilk uçağa su takıyla karşılama

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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