Alanya Hatayspor maçı sonucu kaç kaç? Alanya Hatayspor gollerini kimler attı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya Hatayspor maçı sonucu kaç kaç? Alanya Hatayspor gollerini kimler attı?

04.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:48
Alanya Hatayspor maçı sonucu kaç kaç? Alanya Hatayspor gollerini kimler attı?

Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Alanya Hatayspor maçı sonucu kaç kaç? Alanya Hatayspor gollerini kimler attı?

Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik iki takımın da 7'şer puanı bulunuyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, kart cezası biten Ribeiro ve Sackey'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek Atakaş Hatayspor, burada yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

ALANYA HATAYSPOR MAÇ SONUCU

6 - 0'lık galibiyet alan Alanya, Hatayspor'a karşı yüksek istatistiklere sahip bir maç ortaya koydu.

ALANYA HATAYSPOR GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Alanya'nın gollerini 4 isim attı.

Bakasetas 18'

Luz Pereira 23', 67', 77'

Adam Bareiro 34'

Moubandje 45+2'

İlgili Haberler

Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu
Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? 26 Eylül Cumartesi Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu!
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? 26 Eylül Cumartesi Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu!
Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? İtalya Seri A Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? İtalya Seri A Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Kandemir Fahrettin Koca Abdulhekin Ayhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Fahriye Evcen Bergüzar Korel Yıldırım Mayruk
Spor Babel Tisserand Arda Turan Ryan Babel Vincent Aboubakar
Daha Fazla Azerbaycan İlham Aliyev Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya Hatayspor maçı sonucu kaç kaç? Alanya Hatayspor gollerini kimler attı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 18:48:48. #1.14#
title