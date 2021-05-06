Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı

Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete açılan Alanya Halk Et Satış Mağazasından bir yılda 41 bin vatandaşa 63 bin kg et satışı gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete açılan Alanya Halk Et Satış Mağazasından bir yılda 41 bin vatandaşa 63 bin kg et satışı gerçekleşti. Tüm Halk Et Mağazalarında satılan et ürünü miktarı ise 564 bin 745 kilograma ulaştı.

Alanya'da 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmet vermeye başlayan Alanya Halk Et Mağazası bir yılı geride bıraktı. Bir yılda Alanya Halk Et Mağazası'nı 41 bin vatandaş ziyaret ederken, 63 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleştirildi.

"Vatandaşa kaliteli ve uygun fiyata hizmet"

Sırasıyla Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik'te açılan ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşa sağlıklı et ürünleri piyasanın altında fiyatlarla satılıyor. Sabit mağazanın bulunmadığı ilçelerde de Mobil Halk Et Tırı ile hizmet götürülüyor. Her hafta Kemer, Korkuteli, Elmalı, Finike, Kumluca ve Demre'ye park eden Mobil Halk Et Mağazası, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Sabit ve Mobil Halk Et Mağazalarını bugüne kadar toplam 243 bin 590 kişi ziyaret ederken, satılan et ürünlerinin miktarı 564 bin 745 kilograma ulaştı.

"Etler Antalyalı besiciden"

Halk Et Satış Mağazası'nda tüketime sunulan etler, hijyen bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaşıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca Antalyalı besicilerden ilk elden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor. - ANTALYA

Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Ebru Yaşar Seren Serengil
Spor Diego Mesut Özil Serdar Aziz Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:18:05. #1.16#

title