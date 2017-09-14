Alanya Hacıbaba Caddesi Trafiğe Kapatılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde bulunan Hacıbaba Caddesi 50 metrelik Çevre Yolu Projesi kapsamında trafiğe kapatılıyor.



Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Alanya'da 50 Metrelik Çevre Yolu Projesi kapsamında Oba Mahallesi Hacıbaba Caddesi trafiğe kapatılacak.



Açıklamada, 18 Eylül itibariyle çalışma bitene kadar Emine Öncü İlköğretim Okulu üstü ile Hacıbaba Mezarlığı ilerisi, Çıplaklı yol ayrımı arasının (Hacıbaba Caddesi) Karayolları yetkili müteahhit firma tarafından kapatılacağı bildirildi. - ANTALYA