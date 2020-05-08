Alanya genelinde 11 Mayıs hazırlığı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 Mayıs'tan itibaren kısmi olarak kaldırılacak kısıtlamalar öncesinde ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 Mayıs'tan itibaren kısmi olarak kaldırılacak kısıtlamalar öncesinde ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Korona virüs ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. 3 arazöz ve 9 kişiden oluşan temizlik ekibi çalışmalarını 11 Mayıs itibariyle açılacak işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde sürdürdü. İşletmelerin bulunduğu bölgelerde kaldırım alanları dahil olmak üzere tüm caddeler dezenfekte edilip, yıkandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA