Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları
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Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları

Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, Galip Dere Halk Plajında temizleme çalışması yaparak yeni sezona hazır hale getirdi.

Alanya Belediyesi, Galip Dere Halk Plajında temizleme çalışması yaparak yeni sezona hazır hale getirdi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında halkın yaz döneminde yoğun olarak kullandığı Galip Dere Plajı'nda kumların elenerek temizlenmesi sağlandı. Yaz sezonunun gelmesiyle çalışmaların hızlandığı plajda 30 işçi ile 2 gün boyunca yoğun bir mesai harcandı.

Ücretsiz şezlong ve cankurtaran hizmeti veriliyor

Galip Dere Plajında kum çalışması sonrasında da hazırlıklar devam edecek ve en kısa sürede kullanıma açılacak. Yaz sezonunda şemsiye, şezlong hizmetinin ücretsiz verildiği plajda cankurtaran ve plaj görevlileri de hizmet verecek.

"Temiz ve güvenli bir plaj oluşturuyoruz"

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa yaptığı açıklamada vatandaşlara temiz bir ortamda plaj kullanım alanı oluşturmak için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Çapa, personellerin bu amaçla sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde titizlikle çalıştığını söyledi.

COVID-19 kuralları geçerli olacak

Hayatın her alanında uygulanması gereken maske, mesafe, hijyen kurallarının Galip Dere Halk Plajında da uygulanacağını, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plajın pandemi koşulları için yönetmeliklerde belirlediği şekilde hazırlanacağını belirtti.

"Plajlarımızı temiz tutalım"

Galip Dere Halk Plajı sosyal mesafenin korunacağı, cankurtaran faaliyetinin tüm gün verildiği, gerekli uyarı ve bilgilendirme levhaları ile halkın bilgilendirileceği güzel bir plaj halinde sezona hazırlanıyor. Müdür Çapa, vatandaşların da duyarlı davranarak çöplerini sahillere atmamaları konusunda uyarıda bulundu. - ANTALYA

Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları
Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları
Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları
Alanya Galip Dere Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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