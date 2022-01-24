Alanya eski liman rıhtımları S.O.S veriyor

ANTALYA Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Akdeniz'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası dalgalanma ve deniz suyu sıcaklığı nedeniyle Alanya eski rıhtımında göçmeler yaşandığını açıkladı. Ünlü, "Alanya eski limanı S.O.S veriyor. Buranın acil tamir ve tadilatının yapılması lazım" dedi.

Antalya Denizleşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, 11 Ocak tarihinde AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Mersin'in Anamur ilçesine 132 kilometre uzaklıkta, Akdeniz açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladığını, Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen depremin özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildiğini hatırlattı. Deprem nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan eski liman rıhtımında bazı bölgelerde göçmeler meydana geldiğini belirten İzzet Ünlü, denizdeki hareketlilik ve deniz suyunun ısınması nedeniyle rıhtımların ve taşların göçmesine yol açtığını söyledi.

Bölgede tekneler çoğaldığı için 640 kilometrelik sahilde yeni marinalara ihtiyaç olduğunu aktaran İzzet Ünlü, "Bunun değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.