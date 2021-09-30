Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı hazırlıkları

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için incelemelerde bulunuldu.

Ankara Şehir Hastanesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan ve Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için incelemeler yaptı.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Emre Asiltürk ve hastane yönetimi de incelemelere eşlik etti.

Ziyaretin ardından Hülür, gazetecilere yaptığı açıklamada hastanenin 65'i yoğun bakım, 22'si palyatif bakım olmak üzere toplam 420 tescilli yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Hastane bünyesinde 2016 yılında kalp merkezi açıldığı bilgisini veren Hülür, "Kalp merkezimiz bünyesinde 1 koroner anjiyografi laboratuvarı, 9 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, kalp damar cerrahisi ameliyathanesi, 5 yataklı kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi, 26 adet kardiyoloji servis yatağı bulunmaktadır. Kalp takımında 2'si öğretim görevlisi, 5 kalp damar cerrahisi uzmanı, 3'ü öğretim görevlisi 8 kardiyoloji uzmanı, 2 perfüzyonist bulunmaktadır." dedi.

"Salgın koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelenmek zorunda kalınmıştır"

Kalp merkezinin, Alanya ve çevre ilçeler için kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde çok önemli olduğunu aktaran Hülür, tüm dünyada ölümlerin en sık sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu belirtti.

Kalp krizlerinde hızlı müdahalenin hayat kurtardığını anlatan Hülür, şöyle konuştu:

"2020 yılı Ocak ayından bu yana salgın koşullarına rağmen yaklaşık 20 ayda 1426 hastaya koroner anjiyografi yapılmış ve gerekli hastalarda tıkalı kalp damarları stentleme yöntemiyle açılmıştır. Bu sayede bu hastalarımızda ölüm oranı ve kalp yetmezliği azalmıştır. Koroner anjiyo sonrası stentleme yöntemiyle açılamayan kalp damarları açık kalp ameliyatı ile (bypass yöntemiyle) açılabilmektedir. Yıpranmış kalp kapakları ve aort damar hastalıkları açık kalp ameliyatları ile değiştirilebilmektedir. Kalp merkezimizde açık kalp ameliyatlarının başlanması planlanmış¸ fakat salgın koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelenmek zorunda kalınmıştır."

"Halkımız yaşadığı bölgede nitelikli kalp tedavisini alabilecek ve ameliyat olabilecektir"

Hülür, ziyaretin açık kalp ameliyatların başlaması için önemli bir mihenk taşı olduğunun altını çizerek, açık kalp ameliyatlarının mümkün olan en kısa zamanda başlamasını planladıklarını vurguladı.

Ameliyatların Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ekipleri ile koordineli bir şekilde yapılacağını ve hastanenin zaman içerinde Yüksek İhtisas Hastanesi kalitesinde hizmet vereceğini dile getiren Hülür, "Artık bölge halkımız, hastanemizde açık kalp ameliyatı olabilecek ve kalp ameliyatı olmak için özel hastanelere ve il merkezine gitmek zorunda kalmayacaktır. Halkımız yaşadığı bölgede nitelikli kalp tedavisini alabilecek ve ameliyat olabilecektir. Bu merkezimizin ilçemize kazandırılmasında başta Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlara öncülük eden Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, milletvekillerimize, Valimize, başkanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Etli ise uzun uğraşlar sonunda Alanya'ya açık kalp ameliyatlarını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi'nin koordinatörlüğünde kalp merkezi için ilk fidanı bugün diktiklerini anlatan Etli, "Bu özel günün Dünya Kalp Merkezi Gününe denk gelmesi bizler için ayrıca bir önem arz etmektedir." dedi.