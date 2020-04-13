Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş
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Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'daki sahillerine giriş yasaklanınca sadece dalga sesleri duyuldu.

13.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:39
Alanya'dan Konyaaltı'na sahiller bomboş

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'daki sahillerine giriş yasaklanınca sadece dalga sesleri duyuldu.

Yılda ortalama 16 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan ve milyonlarca yerli turistin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü sahiller boş kaldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapan jandarma helikopterinden, Alanya'dan Konyaaltı Sahiline kadar sahillerin boşluğu görüntülendi. Alanya'dan Konyaaltı Plajı'na 60 kilometre uzunluğundaki eşsiz güzelliğe sahip plajlar ve sahillerin terk edilmiş görüntüsü göze çarptı.

Lüks oteller, doğal güzelliğiyle bilinen sahillerde, kalabalık yerine dalga sesleri hakim oldu. Alanya, Manavgat, Serik'e bağlı turizm beldesi Belek, Lara ve Konyaaltı sahilinin sessizliği dikkat çekerken, sahillerde kimsenin olmadığı görüldü. Dev havuzların ve etkinlik alanlarının boş görüntüsü dikkat çekerken, müşterilerine kapılarını kapatan lüks otellerin ihtişamlı yapıları, dev havuzları, spor ve etkinlik alanlarının boş görünümleri de gözden kaçmadı.

Antalya'da vatandaşların sıklıkla kullandığı yürüyüş ve spor yaptığı Falez Parkı ile Düden Şelalesi'nin çevresi de sakinlikten payını aldı. Tarih meraklılarının ve turistlerin Antalya'da uğrak yerlerinden olan Aspendos ve Side Antik Kenti'nde de ıssızlık hakim oldu.


Kaynak: DHA

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