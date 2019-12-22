Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı
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Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı

Kıbrıs adası açıklarında kurtarılan 34 Suriyeli erkeğin Lefkoşa yakınlarındaki göçmen karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi.

22.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:05
Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı

Güney Kıbrıs emniyet birimleri 'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmenin kurtarıldığını duyurdu.


Yaşları 17 ile 40 arasında değişen 34 Suriyeli erkeğin önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait sahil güvenlik eşliğinde Latsi Limanı'na getirildiği, daha sonra Lefkoşa yakınlarındaki göçmen karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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