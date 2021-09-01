Alanya'dan çaldığı motorla Manavgat'ta yakayı ele verdi
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Alanya'dan çaldığı motorla Manavgat'ta yakayı ele verdi

Alanya'dan çaldığı motorla Manavgat'ta yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 Ağustos Cumartesi günü çalınan motor, polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu Manavgat'ta bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 Ağustos Cumartesi günü çalınan motor, polis ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu Manavgat'ta bulundu. Manavgat'ta motor ile beraber yakalanan hırsız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın, ayrıca 5 Şubat tarihinde de çalınan bir motorun faili olduğu öğrenildi.

Olay, 28 Ağustos Cumartesi günü Alanya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karasaz Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Yamaha marka bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Renault Marka bir aracın olay yerine geldiği, araçtan inen ve kafasında kask bulunan bir şahsın da motosikleti çalarak götürdüğü görüldü.

Olay yerine gelen araçla ilgili yapılan çalışmada, plakanın tespit edilmemesi için plaka üzerinde oynama yapılarak bantla değiştirildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu olaya karışan aracının Manavgat'ta olduğu öğrenildi. Ekipler, Manavgat'a giderek olaya karışan araç ve şüpheli şahsı bir işyerinin önünde buldu. İş yerinde yapılan aramada, Alanya'dan çalınan motosiklet iş yeri içerisinde bulundu. M.T. (28) isimli şahıs Alanya'ya getirildi. Yapılan incelemede şahsın 5 Şubat tarihinde Saray Mahallesi'nden çalınan yarış tipi motosikletin de faili olduğu tespit edildi. Motosiklet hırsızı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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