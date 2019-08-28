28.08.2019 20:26

Alanya'dan Bulgaristan'a ilk kez avokado ihracatı

ANTALYA - Bu yıl toplam 40 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 50 milyon adet üretim hedeflenen Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonya ve Ukrayna'da sonra ilk etapta 5 bin 500 adet Bulgaristan'a ihracatı yapılmaya başlandı.

Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 40 bin hektar alanda 50 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 4-4,5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.



İlk etapta 5 bin 500 adet

Geçtiğimiz günlerde ilçede hasadına başlanan avokado ilk olarak Polonya ve Ukrayna'ya ihracatı yapılmıştı. Bugün ise bahçelerden hasadı yapılarak toptancı haline getirilen 5 bin 500 adet avokado, aracı şirket yetkileri tarafından incelendikten sonra Bulgaristan'a gitmek üzere kamyona yüklendi.



"3 yıldır avokadoyu yurtdışına gönderiyoruz"

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bugün ilk kez Bulgaristan'a avokado gönderdiklerini aktardı. Sevilgen," Aşağı yukarı 3 yıldır avokadoyu yurtdışına gönderiyoruz. Hiç Bulgaristan'a göndermedik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri sizler aracılığıyla görmüşler beğenmişler ve ilk defa Bulgaristan'a gönderiyoruz" dedi.



"Haftaya yine Bulgaristan'a avokado göndereceğiz"

Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 adet avokado gönderdiklerini belirten Sevilgen," Bir hafta sonra 10-15 bin adet bir ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz. Güney Afrika'da bir üreticiyle görüştük. İsveç İngiltere ve İspanya'da kendilerinin şirketleriyle varmış. Bu şirketle görüşüyoruz bu ülkelere aynı anda Ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA