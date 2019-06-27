Alanya'daki uyuşturucu davasında karar

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koray Erat ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık avukatının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından sanığa söz verildi.

Tutuklu sanık Koray Erat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Koray Erat'ı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerce 3 Kasım 2018'de gözaltına alınan Koray Erat'ın ikametinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirilmişti.

Kaynak: AA