Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
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Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında çıkan ve 3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında çıkan ve 3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı. Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Türkler Mahallesi'nde saat 23: 30 sıralarında yaşandı. Balıkçı barınağında demirli halde bulunan Mehmet Erdoğan, Mustafa Ünal, Hasan Çavuşoğlu ve Menderes Akdemir'e ait teknelerden Mustafa Ünal'a ait Mozi 07 isimli teknede henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının başladığı teknenin diğer teknelere zarar vermemesi için ipi kesilerek liman içine sürüklenmeye çalışıldığı sırada diğer üç tekneye temas etmesi sonucu tekneler alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Las King Kral, Mozi 07, Rinbov ve Bahar isimli tur tekneleri yanmaktan kurtulamadı. Bir kişinin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış sebebi araştırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıza Yanık - Recep Erdoğan/İHA)

Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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