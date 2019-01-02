Alanya'daki Sugözü Mahallesi'nin Su Sorunu Çözülecek

Antalya'nın Alanya içesindeki Sugözü Mahallesi'nin içme suyu sorununun çözüleceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından, Sugözü Mahallesi'ne Dim Üzümlü hattından su verilecek.

İçme suyu seferberliğini sürdüren ASAT, beş yılda Alanya'da 959 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. Çalışmalarını planlama doğrultusunda sürdüren ekipler, Sugözü Mahallesi'ndeki vatandaşların içme suyu şikayetlerini sona erdirmek için çalışma başlattı.

Eğimli arazi nedeniyle zaman zaman suyu bulanık akan mahalle sakinlerine, Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 binlik depodan içme suyu verilecek. Dim Üzümlü'den gelen suyu mahalleye taşıyacak iki kilometrelik hattın imalat çalışmaları sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, yapılan çalışmalardan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Uysal, içme suyunun zaman zaman bulanık aktığını, Alanya ASAT'ın yaptığı yeni projeyle bu sorunu çözeceğini bildirdi.

Kaynak: AA