Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 5'i kadın 6 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi bu yıl 5. düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'ni hortum vurması sonucu 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin bin 660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nin olduğu alana aniden hortum vurdu. Hortumda alanda kurulan bazı çadırları yerle bir olurken, ismi öğrenilemeyen 5'i kadır 6 yaralı ise çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ve hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliktekiler olayın şokunu üstlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İHA