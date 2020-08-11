Alanya'daki otelde çıkan yangın kontrol altına alındı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Konaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelin 3'üncü katında çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından yapılan soğutma çalışmaları da sona erdi.

Otelde yapılan incelemede 6 odada maddi zarar meydana geldiği belirlenirken, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlatıldı.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin 3'üncü katında yangın çıkmış, alevlere 3 itfaiye ekibi ve 1 su tankı ile müdahale edilmişti.

Kaynak: AA