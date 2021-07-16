Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işletme müdürlüğüne ait arazi aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işletme müdürlüğüne ait arazi aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Denizli'den Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için giden S.Ç. idaresindeki 20 K 7560 plakalı arazi aracı, Okurcalar Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 07 AIE 860 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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