Alanya'daki Orman Yangını

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını hakkında bilgi aldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki Sapadere Kanyonu'nda orman yangınıyla ilgili gelişmeleri, Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'de bizzat takip etti.



Bakan Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile görüşerek, son durum hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.