Alanya'daki miniklerin 23 Nisan coşkusu Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde de olsalar videolarla kutladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde de olsalar videolarla kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikler 100'üncü yıl coşkusunu evlerinin balkonlarını süsleyerek ve videolar paylaşarak kutluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların evde hazırladıkları videolar, Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bugünü kutlamalarına engel olamadı.

Kemal Şuberi İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi Beril Bulanık ve Tolgahan Ata Eriş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir 23 Nisan şiiri okuyarak hazırladıkları videolarını sosyal medyadan paylaşıp, tüm çocukların gününü kutladı. Kargıcak Vahaoğlu anasınıfı öğrencisi Nehir Yüksel, ablası Deniz Yüksel ile evini balon ve bayraklarla süsleyerek bayramı kutladı.

ALANYASPORLU MİNİKLERDEN 23 NİSAN KUTLAMASI

Alanya'daki bazı çocuklar 23 Nisan kutlamasını taraftarı oldukları Alanyaspor'un formalarıyla yaptı. Balkonlarını Türk bayraklarının yanı sıra turuncu yeşil balonlarla süsleyen çocukların bu coşkulu kutlamasına Alanyaspor Kulübü de kayıtsız kalmadı ve kulübün sosyal medya hesabından bu videoları paylaşarak miniklerin gününü kutladı.

Kaynak: DHA