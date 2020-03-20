Alanya'daki kazada zabıta memuru yaralandı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletteki zabıta memuru Sadık S. yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletteki zabıta memuru Sadık S. yaralandı.

Alanya'da D-400 yolu Sanayi Kavşağı'nda kimliği belirlenemeyen kamyonet sürücüsü, karşı yönden gelen Alanya Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Sadık S.'nin kullandığı 07 NRR 92 plakalı motosiklete çarptı. Sadık S. çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredekiler hemen yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memuru Sadık S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı memurun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA