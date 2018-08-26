Alanya'daki Hırsızlık İddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen İran vatandaşı anne ile iki kızından biri tutuklandı.

Alışveriş merkezindeki mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İran uyruklu N.S. (54) ile kızları A.S. (34) ve S.S. (18) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan N.S. ile kızı A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.