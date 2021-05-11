Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak
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Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak

Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatı hızla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi inşaatı hızla devam ediyor. Alanya'daki halleri tek çatı altında toplayacak 120 milyon liralık projede 159 adet komisyoncu dükkanı 78 adet ardiye 28 tane ticari dükkan yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı süren Alanya Toptancı Hali projesinin yaklaşık 120 milyon liraya tamamlanması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde 162 bin metrekare alan üzerinde yükselen Alanya Toptancı Hal Kompleksi'nde, 159 adet komisyoncu dükkanı, 78 adet ardiye 28 tane ticari dükkan 4 banka ve bir postanenin yer alacağını söyledi. Temuçin, proje tamamlandığında Payallar, Türkler, Demirtaş ve merkez hallerinin burada birleşerek, son derece modern koşullarda hizmet verileceğini kaydetti. Proje ile ekonomik ömrünü tamamlamış dağınık durumdaki haller bir yerde toplanacak. - ANTALYA

Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak
Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak
Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak
Alanya'daki haller tek çatı altında toplanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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