Alanya'daki batan tur teknesinde mahsur kalanları kurtarma anları

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı, teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesi battı, teknedekileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle tur teknesi battı.

İhbar üzerine bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince, teknedekileri kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı