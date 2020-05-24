Alanya'daki bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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Alanya'daki bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde zeytin ile meyve ağaçlarının bulduğu bahçede yangın çıktı.

Alanya'daki bahçe yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
24.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:03

Antalya'nın Alanya ilçesinde zeytin ile meyve ağaçlarının bulduğu bahçede yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde İbişler Sokak'ta bulunan bir bahçede elektrik tellerinin şase yapmasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Zeytin ile meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede kuru otların da olması nedeniyle rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 dekarlık araziyi kaplayan yangın, vatandaşlarında yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde kontrol altına alındı. Yerleşim yerine sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenmesi için jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yangında 3 dönümlük alan ve bir depo zarar gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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