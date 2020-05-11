Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu
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Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu
11.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:03

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özellikle yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği alışveriş merkezinde (AVM) birçok mağazanın kapalı olduğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özellikle yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği alışveriş merkezinde (AVM) birçok mağazanın kapalı olduğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan AVM'ler bugün yeniden açıldı. Alanya merkezinde bulunan ve yaklaşık 90 mağazası bulunan AVM de kapılarını açtı. AVM'de market, eczane ve sayılı mağazanın dışında birçok mağazanın kapalı olması dikkati çekti. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeri alınan müşterilerin ateşleri ölçülürken AVM'ye daha çok ilçedeki yerleşik yabancıların geldiği görüldü.

'TARİHİ 1 HAZİRAN OLARAK BEKLENİYORDU'AVM'nin Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, "Genelde AVM'lerin açılmasıyla ilgili öngörü 1 Haziran gibi bekleniyordu. Fakat 11 Mayıs'ta açılacağı duyurulunca biz de gerekli hazırlığımızı yaptık. Geçen cumartesi almamız gereken önlemlerle alakalı en son bir genelge yayımlandı. Biz o önlemlerimizi aldık. Bugün 10.00 itibariyle AVM'mizi açtık, akşam 19.00'da kapanacak. Sadece market zorunluluktan dolayı 21.00'da kapanacak" dedi.'YERLEŞİK YABANCILAR ALANYA'DA KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'AVM'ye en çok yerleşik yabancıların rağbet etmesiyle ilgili de konuşan Çelik, "Alanya'da oldukça fazla yerleşik yabancı var. Bizim istatistiki bilgi tuttuğumuzda, onlar genelde sabah segmentinde özellikle 11.00 gibi gelip alışverişini yapıp gider. Yine aynı şekilde marketimiz açıktı sadece AVM'ye gelip alışverişini yapıyorlar. Onun dışında yerleşik yabancılarla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Basından takip ettikleri kadarıyla bizim de onların basınlarına yansıyandan gördüğümüz kadarıyla kendi ülkelerinde yerleşik yabancılar kendilerini özellikle Antalya, Alanya bölgesinde daha güvende hissediyor. Bu anlamda da sıkıntı yok alışverişlerini önlemlerini alarak gelip yapabiliyorlar" diye konuştu.'MARKET VE ECZANENİN AÇIK OLMASI BİZE AVANTAJ SAĞLADI'AVM'de alınan önlemler hakkında da konuşan Çelik, şunları söyledi: "Öncelikle market ve eczanenin açık olması bize birazcık avantaj sağladı diyebilirim. Ne yapabiliriz aşamasında geçen cumartesi bir genelde yayımlandı. Aklıma gelen hava perdelerinin kapatılması, temiz hava girişinin oldukça maksimum düzeyde sağlanması, gece temiz hava basan havalandırmaların çalışması, klimaların kapatılması, maskeler, asansörde ATM'lerin yakınlarında sosyal mesafenin korunması anlamında gerekli önlemler, 14 kurala uyulması gerektiği. Dezenfektan makinelerinin giriş ve çıkışlara konması, mağazaların içerisinde zaten böyle bir şey var. Mağaza kapsamında da maske takılarak, giriş çıkışlarda kişi sayısı kontrol edilerek, 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir önlem aldık. Şu an aklıma gelen önlemler bunlar. Yani teknik olarak temizlik anlamında gün içinde sayıların arttırılması gereken temizlik anlamında zaten bütün önlemlerimiz alınıyor. Yiyecek içecek katımız zaten kapalı, bir ve ikinci katımız açık. Burada dediğim gibi bütün önlemlere dikkat ediliyor. Genelgede olan ne varsa uyuyoruz."

Kaynak: DHA

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