Alanya'da Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü kutlandı
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Alanya'da Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü kutlandı

Alanya'da Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı etkinliklerle kutlandı.

Alanya'da Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü kutlandı
01.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:35

Alanya'da Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı etkinliklerle kutlandı. Zabıtadan sorumlu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna'yı ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Zabıta Haftası, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Kanunların kendisine verdiği yetkilerle kamu düzenini sağlayan belediyenin kolluk kuvveti Zabıta Teşkilatı, 194 yaşında. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle resmi törenlerin iptal edilmesi sonucu kutlamalar kısıtlı olarak gerçekleştirildi. Zabıtadan sorumlu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna'yı ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan Vekili Tuna, "Alanya'mızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm Zabıta teşkilatımızın emekçilerine Alanya halkı adına teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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