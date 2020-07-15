Alanya'da yüzlerce kişi 'demokrasi' nöbetinde
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Alanya'da yüzlerce kişi 'demokrasi' nöbetinde

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi Atatürk Anıtı önünde buluştu.

Alanya'da yüzlerce kişi 'demokrasi' nöbetinde
15.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:08

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi Atatürk Anıtı önünde buluştu.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi, polis kontrol noktalarından geçirildikten sonra Atatürk Anıtı önündeki alana alındı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP ilçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, STK temsilcileri ve yüzlerce kişinin katıldığı alanda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okundu. Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasına da yer verildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı alanda 15 Temmuz Şehitleri için Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından dualar okundu.

"Bu birlik ve beraberlik devam etmeli"

Duaların arından kürsüye davet edilen Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, "15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihaneti ve işgal kalkışması Erdoğan'ın önderliğinde ve milletimiz tarafından bertaraf edildi. Biz bu günün 4'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu birlik ve beraberlik devam etmeli. Bu günün Alanya'da da asla unutulmaması için Demokrasi Nöbetinde olacağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

"Türk milleti o gün tankların önüne yattı"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılımcılara teşekkür ederek, "15 Temmuz'da 1 Dolarlık ederleri olan FETÖ'cüleri üzerimize saldılar. Emniyet müdürlüğüne istihbarat binalarına saldırdılar. Cumhurbaşkanı külliyesine kurşun sıktılar. 251 vatan evladı şehit oldu. 2 bin 596 vatandaş yaralandı. Türk milleti o gün tankların önüne yattı. Her zaman birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Biz birlik olursak kalemizi aşamazlar. Demokrasi nöbetimiz asla bitmeyecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Toplanan kalabalık, sabaha kadar 'Demokrasi Nöbeti' tutacak. Nöbetin ardından ise Yeni Cami'de kılınan sabah namazıyla nöbet sonlandırılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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