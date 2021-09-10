Alanya'da yüksek sesle müzik yayını yapan araçlara denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 135 şahsa, GBT kontrolü yapılırken 8 araç sürücüsüne toplamda 7 bin 949 TL para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince 9 Eylül Perşembe günü 21.00-23.00 saatleri arasında Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi üzerinde yüksek sesle müzik yayını yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde yapılan uygulamada 53 araç kontrol edildi. Yüksek sesle müzik yayını yapmak, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma, araç üzerinde teknik değişiklik gibi farklı yasakları ihlal eden 8 araç sürücüsüne toplam 7 bin 949 TL para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Öte yandan yapılan uygulamada, 135 kişiye GBT kontrolü yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı